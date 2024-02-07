Родригао: «Малком — это тот друг, которого мне подарил футбол»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о встрече с бывшим одноклубником Малкомом Филипе, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Малком — это тот друг, которого мне подарил футбол. Мы очень много времени провели за пределами поля, помню, как играли на приставке. Плюс, он принес очень много пользы команде. Сейчас болею за него в «Аль Хиляле», — приводит слова Родригао официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, Малком покинул «Зенит» прошлым летом. В составе «Аль-Хиляля» 26-летний бразилец принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.