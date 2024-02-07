Бушманов: Джикия может играть почти в любой команде из первой восьмёрки РПЛ

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Я думаю, что он может играть и в командах из первой восьмерки чемпионата. Может быть, не в каждом клубе, но, тем не менее, это игрок, который пригодится многим клубам РПЛ», — приводит слова Бушманова Vprognoze.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Ранее агент Джикии заявил, что его клиент, скорее всего, покинет «Спартак», если главным тренером останется Гильермо Абаскаль.

Бушманов: «Трабзонспор» — хороший вариант для Джикии