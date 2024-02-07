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Бушманов: «Трабзонспор» — хороший вариант для Джикии

07 Февраля 2024 • 17:14 Комментировать
Генчлербирлиги
...
Трабзонспор
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Через 23 ч. 21 мин.

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор».

«Я думаю, что уход Джикии в турецкий чемпионат не будет потерей. Он, безусловно, сильный игрок, качественный, был капитаном «Спартака». В последнее время он не часто появляется в команде», — приводит слова Бушманова Vprognoze.

Специалист считает, что переход в турецкий клуб станет хорошим вариантом продолжения карьеры для Джикии.

Напомним, действующий контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. Как заявил агент Джикии, летом, скорее всего, игрок покинет клуб свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
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