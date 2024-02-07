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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Плохо, что дали Абаскалю такие полномочия»

07 Февраля 2024 • 16:39 Комментировать

Известный тренер Александр Тарханов поделился комментарием о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» сейчас на пятом месте, значит, плохо, что дали Абаскалю такие полномочия. Но время еще есть, очковый разрыв маленький, поэтому если они будут хорошо играть, то могут за медали побороться», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что последнее слово всегда должно быть за главным тренером.

«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров. На счету команды Абаскаля 30 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль ещё теги
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