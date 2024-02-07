«Спартак» невозможно представить без Зобнина» — Гранат

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о важности полузащитника Романа Зобнина для «красно-белых».

«Спартак» невозможно представить без Зобнина. Он футболист из того поколения «красно-белых», которые все выиграли. С ним связаны успешные выступления команды во всех турнирах», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, Зобнин защищает цвета столичного клуба с 2016 года. За это время он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В этом сезоне 29-летний хавбек сыграл в 17 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Зобнина со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.