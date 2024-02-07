Червиченко: Любой клуб с хорошими деньгами заберёт Джикию и подпишет с ним длительный контракт

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, где может продолжить карьеру защитник «красно-белых» Георгий Джикия.

«Георгий подошел бы любой команде из топ‑6 нашей лиги, кто потянет его зарплату. Он и «Зениту» поможет, и «Динамо», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару». Джикия — 50% обороны любой российской команды», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Как считает функционер, любой клуб с хорошими финансами заберет себе Джикию и подпишет с ним длительный трудовой договор.

В сезоне-2023/24 Джикия появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.