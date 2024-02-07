В «Ахмате» заявили, что работа на трансферном рынке никогда не прекращалась

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

По словам руководителя «Ахмата», работа в этом направлении никогда не прекращалась, несмотря на санкции.

«По ходу этого сезона мы столкнулись с ситуацией, когда из-за множества травмированных игроков часто приходилось использовать футболистов не на своих позициях. Поэтому для нас было важно подписать центрального защитника. Остановились на кандидатуре Надера Гандри», — цитирует Айдамирова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, в 18 турах РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.