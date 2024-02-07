Червиченко: «Джикию в «Спартаке» я вижу больше, чем Абаскаля»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию об интересе «Трабзонспора» к защитнику «красно-белых» Георгию Джикии.

«Турки уже опровергли интерес к Георгию. Джикию в следующем сезоне в «Спартаке» я вижу больше, чем Абаскаля. Если выбирать между ними, то выбор точно будет сделан не в пользу главного тренера», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что турецкий «Галатасарай» заинтересован в приглашении 30-летнего Джикии, однако агент футболиста заявил, что никаких переговоров нет.

Отметим, что контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая этого года.