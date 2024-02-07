Экс-врач «Спартака»: «Клуб некрасиво поступает с Джикией, но это уже не первый раз»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен отреагировал на информацию о возможном уходе защитника Георгия Джикии из столичной команды.

«Джикия не останется в команде, потому что можно было уже полгода назад продлить контракт. Клуб некрасиво поступает с Георгием. Но это не первый раз: так было и с Глушаковым при Каррере», — приводит слова Хуншена Metaratings.

При этом специалист считает, что уход Джикии не станет потерей для «Спартака», ведь сейчас в команде есть другие хорошие защитники.

Ранее агент Джикии сообщил, что вероятность продления контракта игрока со «Спартаком» при Гильермо Абаскаля является практически нулевой.

Действующее соглашение защитника с «красно-белыми» рассчитано до конца мая 2024 года.