Агент Миливоевича: «Зимой никто не обращался из России по поводу Луки»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Шабаб Аль-Ахли» Луки Миливоевича, сообщил, что переход сербского футболиста в российский клуб на данный момент невозможен.

«Этой зимой никто не обращался из России по поводу Луки. Трансфер невозможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Шабаб Аль-Ахли» 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Сербии в 2 миллиона евро.

Отметим, что ранее Миливоевич выступал за «Црвену Звезду», «Олимпиакос», «Андерлехт» и «Кристал Пэлас».