Форвард казанского «Рубина» Джоэль Фамейе перейдёт в «Балтику».

Как утверждает издание «Спорт-Экспресс», калининградский клуб арендует 26-летнего футболиста у «Рубина» до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну голевую передачу.

По итогам первой части сезона «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 28 очков в 18 турах. «Балтика» с 13 баллами финишировала на пятнадцатой строчке.

Возобновление чемпионата России запланировано на начало марта.