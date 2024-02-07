Шалимов сомневается, что Чалов будет основным игроком «Зенита»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

«В «Зените» есть Сергеев и Кассьерра. Кровь из носу Чалов прямо сейчас не нужен. И не могу сказать, что сейчас или летом Чалов, придя в «Зенит», вытеснит кого-то из этой пары», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Кассьерру нельзя не выпускать, ведь он забивает большое количество мячей, а Сергеев часто выручает, выходя на замену.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет три ассиста.