Шалимов: Угальде напоминает мне «Русского Месси»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о трансфере нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Вероятно, что переплатили, — но и раньше было много таких ситуаций. Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной», — приводит слова Шалимова портал «РБ Спорт».

Напомним, Давыдов является воспитанником «Спартака». На начальном этапе карьеры он получил прозвище «Русский Месси» от Леонида Федуна.

«Спартак» приобрел 21-летнего футболиста в конце января. Как сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов.

В первой части сезона Угальде принял участие в 25 матчах за нидерландский «Твенте», в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь голевых передач.



