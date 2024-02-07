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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА пытается вернуть Россию

07 Февраля 2024 • 14:24 Комментировать

Максим Митрофанов, работающий на должности генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу позиции УЕФА по российскому футболу. По словам Митрофанова, УЕФА пытается вернуть российские команды, однако при этом испытывает давление.

«УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов добавил, что РФС считает правильным продолжение диалога с УЕФА.

Напомним, что российские клубы и сборные уже почти два года не имеют возможности участвовать в официальных международных соревнованиях. Причина – санкции, которые были наложены УЕФА, а следом и ФИФА.

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