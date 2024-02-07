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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич признался, что уже несколько раз мог вернуться в РПЛ

07 Февраля 2024 • 14:23 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал, что несколько раз мог вернуться в Российскую премьер-лигу.

«4-5 раз я был очень близок к тому, чтобы возглавить российский клуб после «Локомотива». Но не скажу, когда. «Динамо»? Может быть», — приводит слова Николича Sport24.

Напомним, на данный момент сербский специалист является главным тренером «Шабаб Аль-Ахли», который сейчас принимает участие в Зимнем кубке РПЛ вместе с «Ростовом», «Спартаком» и «Кайратом».

9 февраля «Шабаб Аль-Ахли» проведет свой последний матч на турнире против «Спартака». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

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