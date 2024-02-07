Раскрыта позиция ФИФА по возвращению России

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, раскрыл позицию ФИФА по возвращению России в международный футбол.

Как известно, уже почти два года Российский футбольный союз находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных международных турнирах.

«В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России. У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В то же время генсек РФС отметил, что ФИФА не хочет принимать решение по России. Там считают, что для начала российская сторона должна договориться о возвращении с УЕФА.

«Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно», - сформулировал Митрофанов позицию ФИФА.