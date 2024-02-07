Колыванов считает, что Джикия пригодился бы ЦСКА

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, куда бы мог перейти защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Ну, может быть, «армейцам» он пригодился бы. Но переходить из «Спартака» в ЦСКА — это непросто. Принципиальный момент, определенные нюансы здесь присутствуют», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

В текущем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент, скорее всего, покинет стан «красно-белых» предстоящим летом.