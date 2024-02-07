Президент «Торпедо» высказался о возможном подписании Рыбчинского и Куликова

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о ходе переговоров по возможному переходу в стан «автозаводцев» полузащитников «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

Ранее сообщалось, что футболисты не перейдут в «Торпедо», так как им не удалось договориться об условиях личных соглашений.

«Наше предложение «Локомотиву» сделано, с их стороны оно тоже сделано. Когда кто-то созреет, возможно, что-то срастётся. «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат», — цитирует Волнушкина «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.