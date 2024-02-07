Бобёр назвал ключевых игроков «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр ответил на вопрос о том, какие игроки являются ключевыми в самарской команде.

«Гарре и Салтыков на данный момент проявили себя ярче остальных на текущем отрезке сезона. Найти сразу же им замену будет непросто, на это потребуется время», — заявил Бобёр Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний Гарре принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал в свой актив три ассиста.

На счету 19-летнего Салтыкова 21 выход на поле, четыре забитых гола и пять результативных передач.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.