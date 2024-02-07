Полузащитник Остон Урунов, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», трудоустроился в новом клубе. 23-летний футболист перебрался в иранский «Персеполис», об этом рапортует клубная пресс-служба. Предыдущим местом работы хавбека был узбекский «Навбахор».

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение Остона с иранским клубом будет рассчитано на два года. За этот период он заработает 1,4 миллиона евро.

«Персеполис» по итогам первой половины сезона чемпионата Ирана занимает третью строчку в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет всего два очка.