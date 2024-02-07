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Агент Джикии отреагировал на информацию о переговорах с «Трабзонспором»

07 Февраля 2024 • 13:43 Комментировать
Генчлербирлиги
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Трабзонспор
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08.02 17:30

Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, высказался о возможном уходе защитника из клуба.

Ранее появилась информация, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приглашении 30-летнего россиянина.

«Мы уже изложили нашу позицию. Георгий — игрок «Спартака» и не ведет ни с кем переговоры», — приводит слова агента «РИА Новости».

Напомним, ранее представитель Джикии заявил, что его клиент полностью отработает свой контракт, а затем, вероятно, покинет «Спартак», если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера команды.

Действующее соглашение Джикии с «красно-белыми» истекает в конце мая 2024 года.

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ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ ТРАБЗОНСПОР
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