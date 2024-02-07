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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал лучший клуб для Джикии

07 Февраля 2024 • 13:36 Комментировать

Экс-футболист Руслан Пименов предположил, где мог бы продолжить карьеру центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Не знаю, какие у Георгия имеются предложения от «Спартака» или других клубов, но, конечно же, в 30 лет нужно быть основным игроком. На мой взгляд, Джикии подошел бы «Локо», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие всего в девяти поединках. Его действующий трудовой договор со «Спартаком» истекает грядущим летом.

После 18 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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Локомотив Москва Спартак Москва Руслан Пименов Георгий Джикия ещё теги
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