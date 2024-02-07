Пименов назвал лучший клуб для Джикии

Экс-футболист Руслан Пименов предположил, где мог бы продолжить карьеру центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Не знаю, какие у Георгия имеются предложения от «Спартака» или других клубов, но, конечно же, в 30 лет нужно быть основным игроком. На мой взгляд, Джикии подошел бы «Локо», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие всего в девяти поединках. Его действующий трудовой договор со «Спартаком» истекает грядущим летом.

После 18 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.