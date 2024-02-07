Российский защитник московского «Спартака» Георгий Джикия находился в шорт-листе турецкого клуба.

Как рассказал блогер Павел Городницкий на своем YouTube-канале, неназваный турецкий клуб планировал предложить контракт Джикии, чтобы футболист бесплатно присоединился к команде предстоящим летом. Однако, по данным источника, коллектив из Турции отказался от приглашения Джикии, когда узнал его оклад в «Спартаке», который составляет больше двух миллионов евро в год. Сообщается, что турки хотели предложить игроку примерно 700-800 тысяч евро за сезон.

Напомним, в конце мая 2024 года у 30-летнего защитника истекает трудовой договор со «Спартаком», который, вероятно, не будет продлен.

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