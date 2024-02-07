28-летний защитник Егор Сорокин покинул казанский «Рубин». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Сорокин выступал за «Рубин» с 2015 по 2019 год, а затем играл в составе «Краснодара». В прошлом году защитник вернулся в казанскую команду. В текущем сезоне он принял участие лишь в двух встречах Кубка России. В Премьер-лиге Сорокин на поле не появлялся.

После первой половины сезона-2023/2024 «Рубин» набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

В первом матче после зимней паузы казанцы на выезде встретятся с «Краснодаром».