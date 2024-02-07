Тарханов: «Сочи» останется в РПЛ»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы «Сочи» во второй части нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что после 18 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

По мнению Тарханова, зимние трансферы, а также приглашение на тренерский мостик команды испанского специалиста Роберта Морено, позволят «Сочи» сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Сочи» останется в РПЛ. Произошла тренерская перестановка, взяли новых футболистов. Недавно смотрел товарищескую игру команды. Все игроки хорошие, мне понравились. Они помогут «Сочи», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. Первым соперником сочинцев по весенней части сезона станет калининградская «Балтика».