Ловчев: «Абаскаль сейчас оправдывается»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который заявил, что перед ним не поставлены конкретные задачи на сезон, поэтому сейчас важно набраться опыта, ведь команда у него молодая.

По мнению Ловчева, нельзя назвать состав «Спартака» молодым, потому что в команде достаточно легионеров, и уже пора отвечать за результат.

«Если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Как считает эксперт, Абаскаль начал оправдываться, говоря о том, что он кого-то растит. Это делается для того, чтобы потом сказать, что он ничего не обещал, а от него ничего и не требовали, подытожил Ловчев.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.