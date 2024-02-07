Экс-помощник Абаскаля: Чалов не потеряется в Европе

Месут Темель, входивший в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Базеле», поделился мнением о будущем форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Если у него будет предложение из Европы, это отличный шанс проявить себя. В «Базеле» у него все сложилось не слишком хорошо, не знаю, почему, все же Чалов — качественный футболист», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

Тренер считает, что лучшим вариантом продолжения карьеры Чалова станет переезд в европейский чемпионат.

В текущем сезоне 25-летний Чалов появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.