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Экс-помощник Абаскаля: Чалов не потеряется в Европе

07 Февраля 2024 • 12:36 Комментировать

Месут Темель, входивший в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Базеле», поделился мнением о будущем форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Если у него будет предложение из Европы, это отличный шанс проявить себя. В «Базеле» у него все сложилось не слишком хорошо, не знаю, почему, все же Чалов — качественный футболист», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

Тренер считает, что лучшим вариантом продолжения карьеры Чалова станет переезд в европейский чемпионат.

В текущем сезоне 25-летний Чалов появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.

Согласно данным Transfermarkt,  стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов Месут Темель ещё теги
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