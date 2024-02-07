Мостовой: «Джикия может перейти куда угодно, кроме, наверное, «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем защитника столичного клуба Георгия Джикии.

Экс-игрок сборной России отметил, что Джикия является не тем футболистом, который будет искать себе новую команду, ведь его сами найдут, так как он хороший защитник, и спокойно уйдёт в другой клуб, если не продлит контракт с «красно-белыми».

«Любая команда его с удовольствием заберет. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» — там уже перебор», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.