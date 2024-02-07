Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия находится в шорт-листе «Трабзонспора». Об этом сообщает 61saat.

По данным источника, турецкий клуб уже вступил в переговоры с представителями 30-летнего футболиста. Сообщается, что в лице Джикии «Трабзонспор» видит замену Хоакину Фернандесу, у которого не получилось стать основным игроком команды. Отмечается, что сам Джикия положительно оценивает возможный переезд в Турцию.

В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая этого года.