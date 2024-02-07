Адиев — о тренере «Сочи» Морено: «Для меня это немного загадка»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о наставнике «Сочи» Роберте Морено, который возглавил южан в декабре прошлого года.

«Для меня это немного загадка. Понятно, что у него есть определённый бэкграунд. Но, опять же, работа помощника и главного тренера — кардинально разные вещи», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, до «Сочи» Морено работал главным тренером в «Гранаде», «Монако» и сборной Испании. Кроме того, специалист был помощником наставников «Барселоны», «Сельты» и «Ромы».

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.