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В «Оренбурге» подтвердили, что Капленко в ближайшее время пополнит ряды «Балтики»

07 Февраля 2024 • 11:57 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в ближайшее время опорный полузащитник Кирилл Капленко пополнит ряды «Балтики».

Спортивный функционер отметил, что со своей стороны уже были подписаны документы о переходе футболиста в калининградский клуб.

«Игрок успешно прошел медосмотр и ему осталось подписать бумаги о трансфере со своим новым клубом», - приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «Балтика» заплатит за Капленко 160 миллионов рублей.

В текущем сезоне он принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Оренбург Кирилл Капленко Василий Еремякин ещё теги
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