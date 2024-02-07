Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг 30-летнего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

- Джикия – игрок высочайшего уровня. Я считаю его сейчас одним из лучших российских защитников, где-то в тройку войдёт он. Человек столько лет отслужил клубу – и сейчас бы играл, если бы не Абаскаль, который не заработал бы таких денег, как в России, ни в Испании, ни в Италии. Там же всё прозрачно и никто не позволит делать такое, никаких откатов агенты тебе не дадут, – сказал Стипиди.

Последний раз Георгий Джикия появлялся на поле в составе московского «Спартака» в официальном матче 4 октября в кубковом дерби с «Динамо».

Сегодня «Спартак» сыграет с «Ростовом» в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Начало в 19:30.