Новичок «Локомотива» Ньямси: «Не покидает надежда, что через год‑два Россия сможет вернуться в еврокубки»

Новичок московского «Локомотива» Жерзино Ньямси верит, что российские клубы в ближайшие несколько лет вернутся на международную арену.

Француз отметил, что достаточно быстро согласился на переход в российский клуб, и, посмотрев на предложение, понял, что можно рискнуть.

«Мне понравился сам проект, команда и то, что «Локомотив» борется за титулы, в том числе в этом сезоне. Не покидает надежда, что через год‑два Россия сможет вернуться в еврокубки», - приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» заплатил «Тулузе» за защитника 3,5 миллиона евро. Он заключил контракт до лета 2027 года.