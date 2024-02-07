Николич не против вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу.

Сербский специалист отметил, что ещё поработает в России, ведь у него есть такое желание, к тому же у него осталось много контактов, но при этом он дал понять, что не осталось недосказанности.

«Мы выиграли трофей, играли в Лиге чемпионов с «Баварией», «Атлетико», «Зальцбургом». Мы выиграли серебро, могли завоевать его и второй раз подряд, но «Спартак» забил в 30-м туре гол в самом конце», - приводит слова Николича «Чемпионат».

Напомним, что под руководством сербского специалиста «Локомотив» провел 62 игры.