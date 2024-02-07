Жена нападающего питерского «Зенита» Матео Кассьерры Маргарита высказалась об игре своего мужа.

Супруга отметила, что после каждого матча они обсуждают, что получилось, а что нет.

«Я высказываю свои мысли и делаю это не только как жена, но и как профессиональный тренер. Правда успехи мужа — это результат его усердной работы», - заявила Маргарита в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в начале февраля колумбиец продлил контракт с командой с берегов Невы до лета 2027 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кассьерра занимает первое место в списке бомбардиров. На его счету 14 забитых мячей.