Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из «Спартака» в конце сезона.

«30 лет – это хороший возраст, тут не в возрасте проблема. Какой команде он бы пригодился? Мне кажется, всё зависит от требований тренера. Какие у него требования, какие ему нравятся игроки, что он хочет видеть.

Я не могу рассуждать о том, должен ли Джикия попадать в стартовый состав «Спартака». Потому что у команды есть тренер, идёт тренировочный процесс, понятно, что в таком клубе, как «Спартак», должно быть 20 равноценных игроков. Поэтому, кто лучше выглядит, кто лучше выполняет тренерские установки, тот и должен играть», — сказал Гуренко.

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» летом 2024 года, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется на посту.