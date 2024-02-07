Николич: «Несколько моих соотечественников показывают качественную игру в РПЛ»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не стал оценивать выступление своего соотечественника Срджана Бабича, который минувшим летом заключил перешёл в столичный «Спартак».

Специалист отметил, что продолжает следить за российскими командами, и очень рад, что так много сербских футболистов приехали в Россию.

«Персонально не хочу говорить, но несколько соотечественников показывают качественную игру в РПЛ», - приводит слова Николича «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бабич принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.