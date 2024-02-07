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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Адиев высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

07 Февраля 2024 • 10:12 Комментировать

Главный тренер «Краснодара» Магомед Адиев высказался о лидерстве «Краснодара» по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что «Зенит» до сих пор является фаворитом, хотя и располагается на второй позиции, так как что всё находится в их руках.

«Но «Краснодар» приятно удивляет, это сбалансированная команда. Не так много их игр посмотрел, но видел, что тренер очень много варьирует схемами», - приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, что после 18 туров подопечные Владимира Ивича опережают команду с берегов Невы на два балла. В первом туре после возобновления они сыграют против «Рубина». 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед Адиев
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