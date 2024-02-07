Футболист сборной Узбекистана Остон Урунов продолжит карьеру в чемпионате Ирана, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, 23-летний футболист подписал контракт на два года с «Персеполисом» за это время он заработает 1,4 миллиона евро.

Напомним, что воспитанник «Пахтакора» выступал за московский «Спартак» и «Уфу». Последним его клубом был «Навбахор», с которым он прекратил сотрудничество 1 января.

«Персеполис» по итогам первой части сезона чемпионата Ирана занимает третье место в турнирной таблице, однако отставание от первой позиции составляет всего два балла.