Веденеев: «Возможно, Слуцкий обыграет «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, способен обыграть петербургскую команду в матче Кубка Равноправия.

По словам Веденеева, Слуцкий не сторонник больших нагрузок на сборах, поэтому в предстоящей встрече его подопечные будут выглядеть свежее.

«Для самого Слуцкого, думаю, этот матч будет иметь особое значение, про него уже все забыли, он исполнял клоуна на каких-то сайтах, а как тренера его никто не вспоминает. Может, чем-то напомнит о себе. И вполне возможно, действительно обыграет «Зенит», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» состоится завтра, 8 февраля. Начало — в 17:00 по московскому времени.