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Веденеев: «Возможно, Слуцкий обыграет «Зенит»

07 Февраля 2024 • 10:02 Комментировать (1)
Зенит
...
Шанхай Шеньхуа
08.02 17:00

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, способен обыграть петербургскую команду в матче Кубка Равноправия.  

По словам Веденеева, Слуцкий не сторонник больших нагрузок на сборах, поэтому в предстоящей встрече его подопечные будут выглядеть свежее.  

«Для самого Слуцкого, думаю, этот матч будет иметь особое значение, про него уже все забыли, он исполнял клоуна на каких-то сайтах, а как тренера его никто не вспоминает. Может, чем-то напомнит о себе. И вполне возможно, действительно обыграет «Зенит», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» состоится завтра, 8 февраля. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Леонид Слуцкий Сергей Веденеев Шанхай Шеньхуа ещё теги

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ЗЕНИТ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
07 Февраля 2024 в 10:16
кто только не обыгрывал Зенит особенно на международном уровне
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