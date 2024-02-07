«Резать мясо»: Как «Спартак» не умеет прощаться со своими капитанами

Агент Георгия Джикии заявил, что летом игрок покинет «Спартак», если главный тренер Гильермо Абаскаль сохранит свой пост. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ожидает очередного некрасиво обставленного ухода капитана «красно-белых».

Как Романцев подхватил практику Бескова

В 1989 году «Спартак» возглавил Олег Романцев, сменивший Константина Бескова. Тогда молодой наставник пришёл на смену мэтру тренерского цеха. Романцева называли демократом, который сменил диктатора Бескова. Известная история, как опытный наставник хотел выгнать из команды нескольких футболистов, но молодой специалист их оставил. Более того, именно Валерий Шмаров, который был в списке на отчисление, принёс Романцеву первое чемпионство.

Первые капитаны «Спартака» в российскую эпоху (Станислав Черчесов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров) покидали команду, уезжая за границу. Однако постепенно Романцев, как и Бесков, начал практику отчисления. В 1999-м неожиданно ушёл Илья Цымбаларь, который несколько лет носил капитанскую повязку. Его преемником в этой роли стал Андрей Тихонов, который точно так же в 2000-м внезапно был отчислен. Спустя 11 лет он, правда, вернулся в «Спартак», и ему были устроены достойные проводы.

Ту практику Романцева в прессе называли расставанием с «отработанным материалом». Справедливости ради стоит заметить, что сам наставник говорил иначе – «Нужно уметь резать мясо. Без этого ты – не тренер…»

Черчесов выгнал Титова и Калиниченко

После ухода Тихонова капитанскую повязку получил Егор Титов. Его карьера в «Спартаке» завершилась также внезапно в грустном клубном стиле. После поражения в дерби от ЦСКА со счётом 1:5 Станислав Черчесов назначил виноватыми Титова, а также вице-капитанов Максима Калиниченко и Моцарта. С бразильцем позже наставник нашёл общий язык и вернул его в состав. Титов и Калиниченко же, которые становились чемпионами ещё под руководством Романцева, в 2008-м тихо ушли, не получив возможности попрощаться с болельщиками.

Когда в 2004 году Титов не играл из-за дисквалификации, капитанская повязка была у Дмитрия Парфёнова, Юрия Ковтуна, а потом у вернувшегося из Португалии Дмитрия Аленичева. С первым после травмы не продлили контракт, и он ушёл в «Динамо», второй по такому же сценарию оказался в «Алании», а последний после громкого разгромного интервью оказался не у дел, даже когда Александр Старков, объект критики игрока, покинул клуб.

Кстати, Моцарт тоже покинул «Спартак» бесславно. Микаэль Лаудруп не рассчитывал на бразильца, клуб не нашёл варианты для его продажи и просто расторг контракт.

Паршивлюк и Дикань стали не нужны

В конце нулевых и начале десятых годов ситуация чуть изменилась. Капитанскую повязку носили Радослав Ковач, Мартин Йиранек и Алекс. Никого из них «Спартак» по крайней мере не выгонял: первый ушёл на повышение в «Вест Хэм», второй уехал в Англию в «Бирмингем». Бразилец и вовсе был лидером команды и любимцем болельщиков, но из-за сложных семейных обстоятельств был вынужден покинуть команду.

После этого капитанская повязка вернулась к россиянину – её получил воспитанник Сергей Паршивлюк. К сожалению, защитник не смог реализовать свой потенциал из-за травм – два подряд разрыва крестообразных связок не позволили ему стать символом клуба. Паршивлюк остался самым молодым капитаном «Спартака» в Лиге чемпионов. Конец карьеры в клубе вышел бесславным – в чемпионский год в последние дни перед закрытием трансферного окна ему просто указали на дверь.

Из-за травм Паршивлюк не играл, и капитанская повязка досталась Андрею Диканю. Это был вратарь, который по-настоящему спасал команду в сложных моментах, не жалея себя. Однако даже это не помогло, когда в силу нововведений регламента он стал считаться легионером, – и с ним тоже не продлили контракт, забыв все заслуги.

Эпоха «Ромашки»

После Диканя ненадолго повязку получил Дмитрий Комбаров, а в 2016-м капитаном стал Денис Глушаков. В чемпионский сезон последний нагляднее всего показал, чего стоит это звание. Глушаков как настоящий вожак вёл команду к золоту, в том числе своими важнейшими голами, а затем с болельщиками праздновал чемпионство на площади у стадиона.

Как известно, после чемпионского сезона всё сломалось. У Глушакова возник конфликт с Массимо Каррерой, который постепенно привёл к переводу полузащитника во вторую команду. После смены тренера игрок ненадолго вернулся в основу, но болельщики были настроены против игрока. В 2019-м с Глушаковым расторгли контракт, как и с Комбаровым. Фанаты «красно-белых» зачастую связывали проблемы коллектива как раз с российским костяком, именуемым «Ромашка» – в честь ресторана, которым владели братья Комбаровы.

Между Комбаровым и Глушаковым какое-то время капитаном был Артём Ребров, и это единственный российский игрок «Спартака» за двадцать с лишним лет, который завершил игровую карьеру и перешёл на административную должность в клубе, уйдя без какого-либо скандала.

Джикия готовится к уходу, и кому ещё готовиться

Всё идёт к тому, что и нынешний капитан «Спартака» Георгий Джикия уйдёт бесславно. История с его контрактом всё накаляется, и его агент уже публично конфликтует с тренером команды, что не идёт на благо «красно-белым». При этом опыт защитника уж точно помог бы «Спартаку», да и вообще сохранить его в системе был бы важно.

Видимо, у капитанов «Спартака» судьба такая, и наследникам Джикии тоже стоит к этому готовиться. Его заместителями сейчас являются Роман Зобнин, Куинси Промес и Александр Максименко.

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Роман Андреев