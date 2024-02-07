Масалитин дал совет Чалову, где продолжить карьеру

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением касательно будущего в команде центрального нападающего Фёдора Чалова.

«Я бы посоветовал Чалову сосредоточиться на ЦСКА, прописав необходимые условия для того, чтобы его могли отпустить при поступлении достойного предложения. Гинер держит своё слово», - приводит слова Масалитина RT.

Напомним, что срок действующего трудового договора между Фёдором и «армейским» клубом рассчитан до конца декабря 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 26 поединках за ЦСКА, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.