Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «ЦСКА не может потерять ещё одного важного игрока»

07 Февраля 2024 • 05:49 Комментировать

Известный футбольный специалист, в прошлом выступавший в составе ЦСКА, Роман Орещук, прокомментировал слухи о том, что Федор Чалов может стать игроком питерского «Зенита». Орещук считает, что это станет большой потерей для московского клуба, и он не должен допускать ее и терять еще одного игрока.

- Терять еще одного футболиста после Марио Фернандеса — это, наверное, будет очень сильный удар. И по болельщикам, и по всем. Думаю, что это, наверное, неправильно, - цитирует слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта матчами девятнадцатого тура.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Роман Орещук Фёдор Чалов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Барселона» выбрала нового главного тренера Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
05:49 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «ЦСКА не может потерять ещё одного важного игрока»
05:25 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин одобрил весть о том, что Джикия останется в «Спартаке»
04:43 · Россия. Премьер-лига
​Березовский: «Краснодар» будет сражаться до последнего тура, но чемпионат выиграет «Зенит»
03:05 · Россия. Премьер-лига
Иван Сергеев: «Будет любопытно сыграть с командой Слуцкого»
00:53 · Россия. Премьер-лига
​Иван Сергеев: «Впереди ещё много времени»
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Не представляю Джикию в другом клубе РПЛ, он лидер «Спартака»
06 Февраля
23:52 · Россия. Премьер-лига
​Появилась важная информация о переходе Мелёшина из «Спартака» в минское «Динамо»
23:45 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой сравнил «Зенит» и «Спартак» в трансферной работе
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Васко да Гама» заинтересовался Ду Кейросом слухи
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Николич может пропустить матч со «Спартаком»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Глеб назвал главное преимущество Ганчаренко как тренера
22:45 · Россия. Премьер-лига
​Лесовой уже получил израильский паспорт
22:43 · Россия. Премьер-лига
​Николич высказался о ситуации Джикии
22:38 · Россия. Премьер-лига
​Николич допустил, что возглавит «Зенит»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Названа причина задержки перехода Капленко в «Балтику»
Все новости
Рекомендуем