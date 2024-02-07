Орещук: «ЦСКА не может потерять ещё одного важного игрока»

Известный футбольный специалист, в прошлом выступавший в составе ЦСКА, Роман Орещук, прокомментировал слухи о том, что Федор Чалов может стать игроком питерского «Зенита». Орещук считает, что это станет большой потерей для московского клуба, и он не должен допускать ее и терять еще одного игрока.

- Терять еще одного футболиста после Марио Фернандеса — это, наверное, будет очень сильный удар. И по болельщикам, и по всем. Думаю, что это, наверное, неправильно, - цитирует слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта матчами девятнадцатого тура.