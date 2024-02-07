​Гладилин одобрил весть о том, что Джикия останется в «Спартаке»

Московский «Спартак» не станет расставаться с Гоергием Джикией, как минимум, до конца сезона. Прознавший об этом бывший полузащитник московского клуба Валерий Гладилин одобрил такое решение. Он считает лето наилучшим временем для принятия решения - причем для обеих сторон, как для игрока, так и для клуба.

- До конца сезона Джикия остается в «Спартаке». Это правильное решение. Я считаю, руководители клуба поступают грамотно в этом вопросе. В конце чемпионата у него закончится контракт, и тогда уже будут решать, продлевать его или нет, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится первого марта.