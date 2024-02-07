​Березовский: «Краснодар» будет сражаться до последнего тура, но чемпионат выиграет «Зенит»

Экс-голкипер питерского «Зенита» и московского «Динамо», Роман Березовский, поделился своим прогнозом на исход российского чемпионата. Несмотря на то, что в турнирной таблице лидирует «Краснодар», Березовский считает, что чемпионом все-таки станет его бывший клуб - «Зенит».

- «Краснодар» поборется за чемпионство, и интрига, наверное, продержится до последнего тура, потому что южане тоже сейчас хороши. Но, предполагаю, что золото выиграет «Зенит», - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится в первый день весны.