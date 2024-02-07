Иван Сергеев: «Будет любопытно сыграть с командой Слуцкого»

Питерский «Зенит» готовится к возобновлению российского чемпионата, матчи девятнадцатого тура состоятся в первый день марта. Пока же команда Сергея Семака собирается принять участие в турнире, называемом Кубок Равноправия. Сыграв с армянским «Ноа» вничью, теперь команда сыграет с командой Леонида Слуцкого - «Шанхай Шеньхуа».

- Очень любопытно будет сыграть с командой Леонида Слуцкого. «Сантос» — легендарный бразильский клуб. Хорошо, что стартовали с победы над «Аль‑Духаилем», - цитирует слова Сергеева клубный сайт «Зенита».

Напомним, что питерский клуб является действующим чемпионом России.