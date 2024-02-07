​Иван Сергеев: «Впереди ещё много времени»

Питерский «Зенит» находится в процессе подготовки к заключительной части сезона, чемпионы России сразились с армянским клубом «Ноа», но контрольный матч закончился вничью - 0:0. Итоги матча прокомментировал нападающий питерского клуба Иван Сергеев:

- Хороший соперник. Конечно, побеждать всегда приятно, но сегодня ничья. Думаю, что тренерский штаб разберет игру и все оценит. Впереди ещё много времени, чтобы подготовиться к весенней части сезона, - цитирует слова Сергеева официальный сайт клуба.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта, «Зениту» предстоит сыграть против московского «Спартака».