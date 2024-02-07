​Камоцци: «Не представляю Джикию в другом клубе РПЛ, он лидер «Спартака»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о будущем защитника Георгия Джикии. По словам Камоцци, он хотел бы, чтобы Джикия продолжал играть за «красно-белых».

«Хочется, чтобы он остался и играл в «Спартаке». Так будет лучше как для клуба, так и для самого футболиста. Не представляю Георгия в другом клубе РПЛ, он лидер «Спартака», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее агент Георгия Джикии Вадим Шпинёв говорил, что контракт футболиста не будет продлён, если Гильермо Абаскаль продолжит тренировать «Спартак».

Георгию Джикии 30 лет, за «Спартак» он выступает с 2017 года.