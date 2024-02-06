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​Появилась важная информация о переходе Мелёшина из «Спартака» в минское «Динамо»

06 Февраля 2024 • 23:52 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что нападающий Павел Мелёшин в ближайшее время сменит московский «Спартак» на минское «Динамо». Воспитанник «красно-белых» отправится в Беларусь за ценной игровой практикой.

Как сообщает Metaratings, по соглашению между клубами «Спартак» будет иметь возможность вернуть Мелёшина из аренды летом. При этом договор аренды будет действовать до конца года, то есть до конца сезона в Беларуси. Как известно, белорусский чемпионат проводится по системе «весна-осень».

Павлу Мелёшину весной исполнится 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 500 тысяч евро.

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