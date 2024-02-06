​Мостовой сравнил «Зенит» и «Спартак» в трансферной работе

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой сравнил работу «Зенита» и «Спартака» на трансферном рынке.

По словам Мостового, трансферная политика «Зенита» является более трезвой. Экс-игрок «Сельты» считает, что питерцы не стали бы платить за Манфреда Угальде 13 миллионов евро.

«В этом и кроется причина их лидерства последние пять лет. Их покупки намного эффектнее. «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке, отсюда и результаты», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. «Спартак» в последний раз выигрывал титул Премьер-лиги в 2017 году.